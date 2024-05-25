Отменены ограничения на трассе Р-402 в Тюменской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Отменено реверсивное движение на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском районе, введенное из-за паводка, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в субботу.

"Движение осуществляется в обоих направлениях без ограничений", - говорится в сообщении.

Согласно замерам, в селе Абатском уровень реки Ишим за день опустился на 1 см - до 1 061 см (критическая отметка - 960 см).

Трасса Р-402 связывает европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. В Абатском районе она проходит через райцентр.

Из-за работ по укреплению дамб вдоль участка трассы с конца апреля было организовано реверсивное движение, управление ГИБДД по Тюменской области просило водителей отложить поездки в Абатский район.

В начале мая уровень Ишима поднимался на 60 см выше уровня проезжей части, однако дорожное полотно не залило, движение транспорта не останавливалось.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Были эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. От пострадавших приняты около 29 тыс. заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.