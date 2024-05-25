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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Дрон ВСУ атаковал белгородское село, пострадавших нет

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на село в Белгородском районе, обошлось без пострадавших.

"Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу утром.

Он уточнил, что в результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельскохозяйственного предприятия. Внутри начался пожар, который на данный момент ликвидирован.

Белгородская область Ясные Зори Вячеслав Гладков ВСУ
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