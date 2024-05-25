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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Город Шебекино дважды за утро атакован украинскими дронами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке города Шебекино украинскими БПЛА дважды за утро субботы.

Как он написал в своем телеграм-канале, никто из мирных жителей не пострадал.

Губернатор добавил, что из-за падения одного из беспилотников и его детонации была пробита кровля одного из корпусов промышленного здания. В результате второй атаки повреждения частично коснулись оборудования на предприятии.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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