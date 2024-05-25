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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Ветер снес часть крыши в школе Краснодара

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сильный ветер сорвал часть кровли в школе №29 города Краснодара, инцидент произошел до начала торжественной линейки, сообщает мэр Евгений Наумов в своем телеграм-канале в субботу.

"В школе №29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли. Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие", - написал Наумов.

Он отметил, что сейчас медики оказывают помощь пострадавшим.

Осколочные ранения различной степени тяжести получили 12 учеников, сообщила позднее пресс-служба прокуратуры региона.

"Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести, точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Прокуратура Западного административного округа Краснодара организовала проверку.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СУ СКР России по региону в субботу.

Краснодар
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