Большинство пострадавших при срыве кровли школы в Краснодаре уже дома

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Почти все дети, пострадавшие в результате срыва крыши здания школы в Краснодаре, после осмотра врачами отправились домой, один ребенок остался в больнице, сообщил в субботу глава города Евгений Наумов.

"Почти все ребята из школы №29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Еще один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги", - написал он в своем телеграм-канале.

Утром в субботу сильный ветер сорвал часть кровли в школе №29 в Краснодаре, инцидент произошел до начала торжественной линейки. Как сообщила позднее пресс-служба прокуратуры региона, ранения от стекла и элементов крыши получили 12 учеников.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СУ СКР России по региону.