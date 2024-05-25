Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Движение по трассе Симферополь-Евпатория ограничено из-за горящего коттеджа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Движение машин по автодороге Симферополь-Евпатория ограничено в районе курортного села Прибрежное (Сакский район) из-за задымления от пожара в коттедже, сообщил в субботу министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В связи с возгоранием коттеджа в с. Прибрежное Сакского района, задымлением участков автомобильной дороги из-за сильного порывистого ветра (...) временно ограничен трафик автомобильного транспорта по автомобильной дороге Симферополь-Евпатория в границах с. Прибрежного", - написал Лукашенко в своем-телеграм-канале.

Он уточнил, что объезд закрытого участка организован через село Вересаево Сакского района.

В региональном главке МЧС сообщили, что сообщение о задымлении в частном доме по улице Коломицкая в селе Прибрежное поступило в 8:20 в субботу.

"Горит частное домовладение. Огнем охвачено полностью. Эвакуация не требуется. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 1100 кв. м, угрозы его распространения нет. На месте создан штаб по ликвидации пожара, сейчас привлечено 45 человек и 13 единиц техники.

В МЧС также уточнили, что для безопасности движения перекрыт весь участок трассы от города Саки до Евпатории.

Симферополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

ФТС сообщила о перехвате предназначенных Украине держателей авиаракет

Что произошло за день: пятница, 24 мая

Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

Апелляционный суд утвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова

Иностранные интернет-компании могут обложить налогом в 3% от выручки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });