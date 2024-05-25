Движение по трассе Симферополь-Евпатория ограничено из-за горящего коттеджа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Движение машин по автодороге Симферополь-Евпатория ограничено в районе курортного села Прибрежное (Сакский район) из-за задымления от пожара в коттедже, сообщил в субботу министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В связи с возгоранием коттеджа в с. Прибрежное Сакского района, задымлением участков автомобильной дороги из-за сильного порывистого ветра (...) временно ограничен трафик автомобильного транспорта по автомобильной дороге Симферополь-Евпатория в границах с. Прибрежного", - написал Лукашенко в своем-телеграм-канале.

Он уточнил, что объезд закрытого участка организован через село Вересаево Сакского района.

В региональном главке МЧС сообщили, что сообщение о задымлении в частном доме по улице Коломицкая в селе Прибрежное поступило в 8:20 в субботу.

"Горит частное домовладение. Огнем охвачено полностью. Эвакуация не требуется. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 1100 кв. м, угрозы его распространения нет. На месте создан штаб по ликвидации пожара, сейчас привлечено 45 человек и 13 единиц техники.

В МЧС также уточнили, что для безопасности движения перекрыт весь участок трассы от города Саки до Евпатории.