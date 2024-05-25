Движение по трассе Симферополь-Евпатория открыто

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пожар в коттедже в курортном селе Прибрежное (Сакский район, Крым) на площади более 1 тыс. кв. м ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС.

Как говорится в сообщении, полная ликвидация пожара объявлена в 12:45.

Движение по трассе Симферополь-Евпатория, ранее закрытое на участке от города Саки до Евпатории из-за сильного задымления, открыто, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"По состоянию на 13:00 движение автомобилей по участку автомобильной дороги Симферополь-Евпатория в черте села Прибрежное возобновлено. Работа общественного транспорта переведена в обычный режим работы", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что движение машин по автодороге Симферополь-Евпатория было ограничено утром в субботу в районе села Прибрежное из-за задымления от пожара в коттедже. Объезд закрытого участка был организован через село Вересаево Сакского района.

В региональном главке МЧС сообщали, что утром огнем было полностью охвачено частное домовладение площадью 1,1 тыс. кв. м по улице Коломицкая в Прибрежном. В 12:00 огонь был локализован, пострадавших нет.