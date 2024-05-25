Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Движение по трассе Симферополь-Евпатория открыто

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пожар в коттедже в курортном селе Прибрежное (Сакский район, Крым) на площади более 1 тыс. кв. м ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС.

Как говорится в сообщении, полная ликвидация пожара объявлена в 12:45.

Движение по трассе Симферополь-Евпатория, ранее закрытое на участке от города Саки до Евпатории из-за сильного задымления, открыто, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"По состоянию на 13:00 движение автомобилей по участку автомобильной дороги Симферополь-Евпатория в черте села Прибрежное возобновлено. Работа общественного транспорта переведена в обычный режим работы", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что движение машин по автодороге Симферополь-Евпатория было ограничено утром в субботу в районе села Прибрежное из-за задымления от пожара в коттедже. Объезд закрытого участка был организован через село Вересаево Сакского района.

В региональном главке МЧС сообщали, что утром огнем было полностью охвачено частное домовладение площадью 1,1 тыс. кв. м по улице Коломицкая в Прибрежном. В 12:00 огонь был локализован, пострадавших нет.

Симферополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров и и.о. главы МИД Ирана подтвердили готовность к реализации всех проектов

Принято решение о расширении территории морского порта Сабетта на Ямале

Принято решение о расширении территории морского порта Сабетта на Ямале

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

ФТС сообщила о перехвате предназначенных Украине держателей авиаракет

Что произошло за день: пятница, 24 мая

Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });