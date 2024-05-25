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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Лавров и и.о. главы МИД Ирана подтвердили готовность к реализации всех проектов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни провели телефонный разговор, сообщило в субботу российское внешнеполитические ведомство.

"Стороны подтвердили твердый настрой на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнерства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договоренностей и проектов в самых различных областях", - говорится в сообщении.

В миреИ. о. главы МИД Ирана заявил, что обсудил с Лавровым двусторонние и глобальные вопросыЧитать подробнее

Как отмечается, "С.В. Лавров выразил иранскому коллеге глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Э. Раиси и министра иностранных дел Ирана Х. Амирабдоллахиана".

"А. Багери Кяни поблагодарил руководство Российской Федерации за проявленное внимание и поддержку, а также искреннее сочувствие и сопереживание иранскому народу, на долю которого выпало это тяжелое испытание", - сообщили на Смоленской площади.

Сергей Лавров Иран Али Багери Кяни МИД РФ
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