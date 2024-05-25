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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

И.о. главы МИД Ирана заявил, что обсудил с Лавровым двусторонние и глобальные вопросы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни сообщил в субботу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым актуальные двусторонние и более широкие международные вопросы.

"Мы вместе рассмотрели двусторонние и многосторонние темы", - написал он в соцсети Х.

Иранский министр отметил, что "путь многосторонности - стратегический выбор Ирана и РФ для формирования справедливого мира".

Иран Али Багери Кяни МИД РФ Сергей Лавров
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