И.о. главы МИД Ирана заявил, что обсудил с Лавровым двусторонние и глобальные вопросы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни сообщил в субботу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым актуальные двусторонние и более широкие международные вопросы.

"Мы вместе рассмотрели двусторонние и многосторонние темы", - написал он в соцсети Х.

Иранский министр отметил, что "путь многосторонности - стратегический выбор Ирана и РФ для формирования справедливого мира".