Путин заявил, что большинство предприятий ОПК в срок выполняют гособоронзаказ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что большинство оборонных предприятий РФ в срок выполняют задания гособоронзаказа, "а по ряду позиций даже с опережением графика".

Открывая совещание с руководством предприятий российской "оборонки", президент подчеркнул, что "важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой". Он пояснил, что это беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы. Президент также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру.

"За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", - констатировал Путин.

По его данным, по ракетно-артиллерийскому вооружению отмечается рост более чем в двадцать два раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки - в пятнадцать раз, по боеприпасам и средствам поражения - в четырнадцать раз, по автомобилям - в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты - в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в четыре раза, по бронетанковому вооружению - почти в 3,5 раза.

"Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами справляетесь", - сказал Путин.