Президент РФ сказал о необходимости выстраивать эффективную экономику ВС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил, такую задачу он поставил, открывая встречу с руководством предприятий ОПК.

"Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику.

"Хотел бы сегодня, безусловно, услышать, как идет заключение контрактов с предприятиями, авансирование и сам процесс планирования гособорудования. Есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены?" - обратился к участникам встречи президент.

Путин напомнил, что им был принят ряд решений, которые должны были повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, для того, чтобы она в кратчайшие сроки возвращалась в зону боевых действий. "Просил бы сегодня доложить, как организована эта работа", - сказал он.

Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.

Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, заявил Путин.

"Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована", - заявил он, подчеркнув, что участники совещания и сами это знают. "Ваши специалисты, да и вы сами все время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России", - отметил он.

По словам Путина, "как только мы опережаем хотя бы на полшага - все: эффективность кратно возрастает, просто кратно".