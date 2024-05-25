В Петербурге росгвардейцы нейтрализовали стрелявшего по полицейским мужчину

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии нейтрализовали жителя Петербурга, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции, а затем забаррикадировался в квартире, сообщает в субботу пресс-служба Северо-Западного округа ведомства.

"Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован", - говорится в сообщении.

В субботу днем петербургские полицейские прибыли по вызову о стрельбе - предположительно, из травматического оружия - в квартире дома на Народной улице. Увидев полицию, предполагаемый преступник начал стрелять в сторону сотрудников, после чего забаррикадировался в квартире.