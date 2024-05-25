Житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским и забаррикадировался в квартире

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге местный житель стрелял в прибывших по вызову сотрудникам полиции, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее в полицию поступила информация о конфликте со стрельбой - предположительно, из травматического оружия - в квартире дома на Народной улице.

"На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире", - говорится в сообщении.

Пострадал ли кто-то из сотрудников, не уточняется. Полиция и Росгвардия пытаются задержать преступника.