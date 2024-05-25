Минобороны сообщило об уничтожении крылатой ракеты и 29 снарядов над Белгородской областью

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в субботу около 22:30 по Москве над Белгородской областью уничтожена украинская крылатая ракета и 29 реактивных снарядов.

"Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" уничтожены над Белгородской областью", - сообщило Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что число погибших в результате двух атак ВСУ на Белгородчину выросло до четырех, еще 12 человек ранены.