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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:30

Число погибших в результате двух атак ВСУ на Белгородчину выросло до четырех

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число погибших и пострадавших в результате двух атак ВСУ на Белгородский район.

"Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырех человек. В городской больнице 2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что в больницах находятся 12 человек, из них 11 взрослых и один ребенок.

Так, восемь пострадавших с осколочными ранениями различных частей тела госпитализированы в профильные отделения городской больницы 2 Белгорода. "Состояние всех пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Одна женщина после оказанной медицинской помощи отпущена домой на амбулаторное лечение", - уточнил Гладков.

В результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу госпитализированы двое раненых в тяжелом состоянии, оба находятся в отделении реанимации, уточнил Гладков.

Пострадавший восьмилетний мальчик из поселка Октябрьский госпитализирован в хирургическое отделение детской областной больницы, его состояние оценивается как среднетяжелое. У мальчика диагностирована минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области. "Планируется телемедицинская консультация с Российской детской клинической больницей", - написал Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков
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