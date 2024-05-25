В Москве арестован мужчина, призывавший к терактам через соцсеть "ВКонтакте"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Перовский районный суд города Москвы санкционировал арест Сергея Балтрушевича, обвиняемого в призывах к совершению террористических действий.

"Суд в отношении Балтрушевича Сергея Игоревича избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 июля", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Балтрушевич обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным суда, следствием установлено, что "обвиняемый со своего аккаунта "ВКонтакте" в новостной группе разместил для неограниченного круга лиц призывы к осуществлению террористической деятельности на территории города Москвы".