Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая
Над Белгородчиной сбили ракету "Нептун" и 29 реактивных снарядов, в Британии могут ввести воинскую повинность, фильм "Анора" победил в Каннах
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью противокорабельной ракеты "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир".
- Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью, три - над Орловской, один – над Брянской.
- В Великобритании вернут воинскую повинность либо альтернативную службу для молодых людей в случае победы Консервативной партии на выборах, заявил премьер-министр Риши Сунак.
- В Москве арестован мужчина, призывавший к терактам через соцсеть "ВКонтакте". Он пробудет в СИЗО до 22 июля.
- В группировке ХАМАС заявили, что не вернутся к переговорам с Израилем, сообщил телеканал "Аль-Маядин". По словам источников, в ХАМАС "считают, что Израиль несерьезно настроен в отношении достижения соглашения".
- Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.