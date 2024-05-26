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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:00

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая

Над Белгородчиной сбили ракету "Нептун" и 29 реактивных снарядов, в Британии могут ввести воинскую повинность, фильм "Анора" победил в Каннах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью противокорабельной ракеты "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир".

- Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью, три - над Орловской, один – над Брянской.

- В Великобритании вернут воинскую повинность либо альтернативную службу для молодых людей в случае победы Консервативной партии на выборах, заявил премьер-министр Риши Сунак.

- В Москве арестован мужчина, призывавший к терактам через соцсеть "ВКонтакте". Он пробудет в СИЗО до 22 июля.

- В группировке ХАМАС заявили, что не вернутся к переговорам с Израилем, сообщил телеканал "Аль-Маядин". По словам источников, в ХАМАС "считают, что Израиль несерьезно настроен в отношении достижения соглашения".

- Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

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