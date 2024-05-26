Четыре человека пострадали от очередной воздушной атаки ВСУ на Белгород

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших после воздушной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и пригород в субботу вечером.

"По предварительной информации, пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице №2 города Белгорода, из них двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу.

Губернатор добавил, что в Белгороде в 46 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты окна. В школе №43 повреждена входная группа, выбиты окна, частично посечен фасад. "Также осколками посечен фасад и выбиты окна в школе-интернат №23. Различные повреждения выявлены в трех коммерческих объектах: выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли. Осколками посечены три автомобиля", - написал глава региона.

Также, в результате прямых попаданий снарядов, сильные повреждения выявлены в двух квартирах двух многоквартирных домов и полностью сгорели два автомобиля.

По словам губернатора, в Белгородском районе в поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус. "В процессе тушения возгорание охватило два соседних таунхауса. В настоящее время очаги возгорания ликвидированы. Один таунхаус сгорел полностью, во втором и третьем - повреждены кровля и верхние этажи", - написал Гладков.

Он добавил, что прямое попадание также зафиксировано в здании гаражного кооператива, пожарные ликвидируют возгорание.

"После отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Дубовое в пяти частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками посечены кровля и фасад ТЦ "Сити Молл", - проинформировал Гладков, уточнив, что повреждения также получили три автомобиля.

Помимо того, в селе Таврово выбило окна и посекло осколками заборы в пяти частных жилых домовладениях, повреждения получил автомобиль.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской крылатой ракеты "Нептун" и 29 снарядов над Белгородской областью.