Военные РФ заявили о контроле над населенным пунктом Берестовое Харьковской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

В сообщении говорится, что группировкой "Запад" нанесены удары по 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки в ЛНР.

"ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США", - заявило Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли удары по двум бригадам ВСУ районе Северска и Константиновки в ДНР.

"Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных боевых действий улучшили тактическое положение, нанесли удары по трем украинским бригадам в ДНР и отразили одну контратаку.

"Потери противника составили до 355 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", а также четыре 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, войска группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли удары по двум украинским бригадам в районе Пречистовки и Макаровки в ДНР, отразили одну украинскую контратаку.

"ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Тягинка Херсонской области", - отмечается в сообщении министерства.

"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М119 производства США", - сказано в сообщении.

Подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщило министерство.

По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области.

Отражена контратака противника в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области, сказано в сводке.

Потери ВСУ, по информации Минобороны РФ, составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", 155-мм гаубица М777, 152-мм САУ "Акация", 122-мм гаубица Д-30.

Военные в течение суток уничтожили в воздухе пять ракет ATACMS, 32 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, противокорабельную ракету "Нептун", а также 41 беспилотник, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также за сутки оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены удары по двум складам боеприпасов ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники в 128 районах.