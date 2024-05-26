Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов на территории Грайворонского района.

"В селе Безымено беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство полностью сгорело", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В селе Новостроевка-Первая, по информации Гладкова, дрон-камикадзе влетел в окно частного жилого дома. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате взрыва выбиты окна, посечен фасад и поврежден газовый котел. В результате повторной атаки с помощью беспилотника в Новостроевке-Первой поврежден легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших.