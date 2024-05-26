Водитель автомобиля ранен при атаке дронов ВСУ на село Муром

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских атаках на территории двух муниципалитетов.

"Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. Беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу (...) Транспортное средство получило сильные повреждения", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также в Муроме, по данным Гладкова, двумя FPV-дронами атакованы два инфраструктурных объекта связи. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения ЛЭП. Без электроэнергии временно остаются 11 населенных пунктов.

Кроме того, под обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях.