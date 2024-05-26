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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

МИД РФ выразил сочувствие армянскому народу в связи с наводнением на севере

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили о сопереживании армянскому народу в связи с наводнением в северных регионах Армении.

"Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в воскресенье на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что 25-26 мая в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. "Поступают сообщения о жертвах, пропавших без вести и серьезном материальном ущербе. В зоне затопления оказался ряд населенных пунктов, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение с пострадавшими районами", - отмечается в комментарии.

Захарова сообщила, что Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) 26 мая передал Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях работает 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения.

"Руководство РАЦГР находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях. Центр в случае необходимости готов привлечь дополнительные силы и средства, а также предоставить гуманитарную помощь пострадавшему населению", - отметила представитель МИД РФ.

Она добавила, что посольство России в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан РФ.

МИД РФ Армения
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