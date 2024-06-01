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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Пашинян поблагодарил Путина за поручение РЖД восстановить поврежденную железную дорогу

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил за поручение РЖД восстановить поврежденные участки железной дороги в Лорийской области, сообщила пресс-служба правительства Армении в субботу.

"Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения", - заявили в пресс-службе.

Пашинян поблагодарил Путина за поздравление и пожелания, а также за поручение Российским железным дорогам по возможности быстро восстановить поврежденные в результате наводнения 25-26 мая участки железной дороги в Лорийской области на севере Армении.

В армянском правительстве также отметили, что Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин направили поздравительные послания Пашиняну, который 1 июня отмечает свое 49-летие.

Президент России заявил, что "российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения". "Мы за то, чтобы эти отношения и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран", - отметил Путин, пожелав Пашиняну здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

В своем послании Мишустин отметил поступательное развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Арменией. "Успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре. От души желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, доброго здоровья и благополучия", - заявил он.

Поздравительные послания Пашиняну направили также президент и премьер Казахстана, президент Узбекистана.

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30 мая Пашинян заявил на заседании правительства, что с Россией достигнута договоренность о восстановительных работах на железной дороге, поврежденной в результате наводнения на севере Армении.

ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-я дочка ОАО "Российские железные дороги") управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и Ереваном в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

25 мая в результате продолжительных осадков с последующим переполнением и выходом из русел рек Дебед, Агстев и Ташир на территории двух областей на севере Армении произошло затопление населенных пунктов и повреждение участков автомобильных дорог, нарушение водоснабжения 16 населенных пунктов.

Армения Никол Пашинян Владимир Путин РЖД
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