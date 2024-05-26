МЧС РФ предложило помощь в ликвидации последствий паводка в Армении

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - МЧС РФ предложило помощь Армении, граждане которой пострадали от прошедших сильных ливней, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В двух областях Армении складывается напряженная паводковая обстановка из-за прошедших ливней.

"Реки Дебед, Агстев и Ташир разлились и подтопили ряд населенных пунктов, также повреждены дороги государственного назначения М-6 и М-4", - отметили в ведомстве.

По данным министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна, в результате наводнения в Лорийской области погибли два человека, еще двое пропали без вести.

С утра в Лорийской области находится премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В соцсети Пашинян сообщил, что поручил в короткие сроки оценить потребности пострадавших от стихийного бедствия жителей и оперативно выделить необходимую помощь.