Уровень Иртыша возле омского Усть-Ишима понизился за сутки еще на 4 см

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уровень рек продолжает снижаться в пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе на севере Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Сегодня уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составляет 914 см (-4 см). Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1423 см (-13 см)", - написал Хоценко в своем телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что на севере области продолжают работать министры и руководители региональных ведомств, ведется бесперебойное снабжение продовольствием, питьевой водой и медикаментами жителей, которые находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщалось, сильнее всех в Омской области пострадал от паводка Усть-Ишимский район. Между тем на протяжении нескольких дней здесь наблюдается постепенное снижение уровня воды в Иртыше и Ишиме. Накануне отмечалось некоторое сокращение количества подтопленных домов. По данным МЧС России, в воскресенье оставались затопленными 612 жилых домов и 1 тыс. 95 приусадебных участков, тогда как в пятницу сообщалось о подтоплении 641 дома и 1 тыс. 88 приусадебных участков.

С 17 мая по решению правительственной комиссии в регионе объявлен режим ЧС федерального характера. В безопасные места из зоны паводка эвакуированы более 2 тыс. жителей района, в том числе более 700 детей.

Власти Омской области производят выплаты единовременной материальной помощи на первостепенные нужды пострадавшим от паводка жителям района - по 10 тыс. рублей. Материальный ущерб от паводка будет оцениваться специальными комиссиями после ухода воды из домов местных жителей.