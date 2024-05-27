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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

СДЭК из-за сбоя приостановил прием и выдачу посылок в ПВЗ

СДЭК из-за сбоя приостановил прием и выдачу посылок в ПВЗ
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - СДЭК столкнулся со сбоем вычислительных мощностей, из-за которого не работают сайт и приложение оператора, также приостановлены прием и выдача отправлений в ПВЗ.

"Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ", - говорится в сообщении оператора.

Компания отмечает, что работает над восстановлением работоспособности своих сервисов.

Все посылки будут сохранены и выданы после устранения технических проблем, уточняется в сообщении.

СДЭК
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