СДЭК намерен возобновить выдачу посылок в ПВЗ не позднее 29 мая

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - СДЭК, столкнувшийся со сбоем IT-систем, намерен возобновить выдачу отправлений в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) не позднее 29 мая.

"ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы", - сообщил "Интерфаксу" директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

В понедельник, 27 мая, СДЭК сообщил о сбое вычислительных мощностей, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Компания также временно приостановила выдачу и приём отправлений в ПВЗ, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

В ночь на вторник, 28 мая, компания уведомила, что в течение понедельника "значительно продвинулась" в восстановлении полноценной работы, но пока не готова возобновить обслуживание.

СДЭК обещает по итогам разрешения этой ситуации принять все меры для предотвращения её повторения.