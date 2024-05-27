Соглашение о строительстве малых АЭС в Узбекистане будет подписано 27 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Москва и Ташкент 27 мая подпишут соглашение о строительстве АЭС малой мощности в Узбекистане, заявил президент страны Шавкат Мирзиеев на переговорах в широком составе с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня подпишем важные соглашения о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности в Узбекистане", - сказал Мирзиеев и отметил, что стороны давно обсуждают условия соглашения, технические аспекты.

"Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта", - сказал президент Узбекистана.

Позднее российская и узбекская стороны обменялись документами о сотрудничестве в строительстве АЭС в Узбекистане.