Узбекистан и Россия планируют довести товарооборот до $30 млрд

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин на переговорах в расширенном составе договорились довести товарооборот до $30 млрд в год, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"С удовлетворением отмечена устойчивая динамика взаимного товарооборота. За последние 7 лет он увеличился в 2,5 раза. Стороны договорились о новом целевом ориентире - выйти на объемы торговли в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе", - сказано в пресс-релизе.

Для содействия в достижении этой задачи будет открыто полноценное торговое представительство Узбекистана в России.

К нынешнему саммиту проработаны новые проекты промышленной кооперации в энергетике, металлургии, нефтехимии, машиностроении, добывающей отрасли, сельском хозяйстве, логистике, фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и многих других направлениях на сумму свыше $20 млрд.

"Для продвижения таких проектов запускается совместная Инвестиционная платформа", - отмечается в сообщении.

В энергетической сфере достигнуты договоренности о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов по переработке углеводородов.

"Кроме того, в ходе визита будут подписаны соглашения о реализации проекта строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности", - подчеркнуто в сообщении.

По итогам 2023 года узбекско-российский товарооборот составил $10 млрд.