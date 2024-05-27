ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, начался пожар

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Луганск подвергся ракетному удару со стороны Украины, в результате обстрела начался пожар, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

По его данным, удар был нанесен кассетными боеприпасами. На место происшествия выехали спасатели, сотрудники МВД и скорая помощь, написал глава ЛНР.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - добавил Пасечник.