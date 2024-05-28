Луганск повторно подвергся обстрелу со стороны Украины

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Луганск вновь был обстрелян украинскими военными в ночь на вторник, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник со ссылкой на очевидцев.

"Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска", - написал Мирошник в своем телеграм-канале.

Он предположил, что под новый обстрел попало место, где ведутся спасательные работы после ракетного удара накануне вечером.

Вечером в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о ракетном ударе ВСУ по Луганску с применением кассетных боеприпасов. По его данным, на месте обстрела начался пожар.