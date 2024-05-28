Тобол в тюменском селе Иевлево за сутки поднялся на 4 см

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол за сутки повысился в двух населенных пунктах Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась за сутки на 4 см, достигнув к 28 мая отметки 767 см. В селе Коркино Упоровского района после резкого спада накануне на 13 см Тобол к утру вторника поднялся на 2 см - до 793 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня реки.

Так, в Ялуторовске вода за сутки снизилась на 3 см, до 707 см; в селе Упорово, райцентре Упоровского района, - на 2 см, до 773 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.