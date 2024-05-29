Река Тобол у тюменского села Иевлево за сутки поднялась на 4 см

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает расти в одном из сел Ярковского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась за сутки на 4 см, достигнув к утру 29 мая отметки 771 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня реки.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 2 см, до 705 см; в селе Упорово, райцентре Упоровского района, - на 2 см, до 771 см; в селе Коркино этого же района - на 9 см, до 784 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.