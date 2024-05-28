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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Генпрокуратура требует вернуть в госсобственность 1,4 тысячи га земель в Кавминводах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Ставропольского края иск о возвращении в госсобственность более 400 земельных участков в поселке Иноземцево (входит в границы города-курорта Железноводск), которые, по ее мнению, находятся в незаконном владении у ряда компаний и физических лиц.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, иск был подан 17 мая, а 27 мая суд принял его к производству. Ранее заявление прокуратуры было оставлено без движения из-за отсутствия ряда документов, о чем говорится в опубликованном определении суда.

В качестве ответчиков по иску, который будет рассматриваться 24 июня, выступают местные компании "Агро-Капитал", "Агрофирма Машук", "Альянс КМВ", "Интекс" и "Актион", занимающиеся выращиванием винограда, арендой недвижимости и правовыми вопросами. Также к делу привлечены 11 жителей края и республики Калмыкии, которые владеют 442 земельными участками в поселке Иноземцево общей площадью более 1,38 тыс. га.

Помимо этого, согласно материалам дела, прокуратура потребовала признать недействительными сделки купли-продажи трех земельных участков поселка Иноземцево общей площадью 2,16 тыс. га. Сделки были заключены между администрацией Железноводска и ООО "Агро-Капитал", ООО "Агро-Капитал-Плюс" и ООО "Агро-Инвест" в 2007 году.

В мэрии Железноводска "Интерфаксу" ответили, что не согласны с исковым требованием.

"В администрацию города-курорта поступило исковое заявление (...) о признании сделок купли-продажи недействительными, истребовании имущества из незаконного владения. Исковые требования администрация курорта не признает. Возражения на исковое заявление будут представлены в арбитражный суд в порядке, установленном АПК РФ", - говорится в ответе муниципалитета.

В качестве третьих лиц ведомство просит привлечь к делу управление Росреестра по краю, территориальное управление Росимущества в Ставропольском крае, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Поскольку среди спорных территорий есть участок в районе искусственного водохранилища, а также плотина одного из прудов в окрестностях Иноземцево, "Интерфакс" отправил запрос в Росводреестр с просьбой прокомментировать детали иска. В ведомстве заявили, что не располагают данной информацией.

Железноводск является городом-курортом федерального значения. Он входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. По данным администрации, в границы Железноводска включены поселки Иноземцево и Капельница, станция Бештау, хутор Розы Люксембург. В городе функционирует около 400 предприятий торговли, 82 предприятия, занятые организацией общественного питания, а также 22 санатория.

Также муниципалитет участвует в большом проекте по созданию в Кавминводах особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. В ОЭЗ вошла большая площадка в 120 га, которая располагается в районе горы Развалка.

"Агро-Капитал" - это микропредприятие, которое 21 год занимается выращиванием винограда. По данным сайта "Ставропольвиноградплодопром", площадь виноградных насаждений компании составляет 412 га. Владельцем компании является Алексей Коньков. Чистая прибыль "Агро-Капитала" в 2023 году составила 974 тыс. рублей.

ООО "Агрофирма Машук" также занимается выращиванием винограда. Гендиректором компании, по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Малюженец. Чистый убыток компании в 2023 году равнялся 1,1 млн рублей.

ООО "Альянс КМВ", согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит Агаруну и Альберту Мардахаевым с долями в уставном капитале 52% и 48% соответственно. Основной вид деятельности предприятия - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Прошлый год компания завершила с чистым убытком в 1,65 млн рублей.

Выручка у всех трех компаний в 2023 году отсутствовала.

ООО "Интекс" и ООО "Актион" - микропредприятия Елены Голыны. По данным ЕГРЮЛ, они вовлечены в деятельность в области права.

Генпрокуратура Железноводск Иноземцево Ставропольский край Агрофирма Машук Кавминводы
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