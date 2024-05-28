Володин просит ускорить работу над законом о запрете продажи энергетиков детям

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому заместителю Александру Жукову и профильному комитету ускорить работу над законопроектом о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

"Это касается здоровья детей, поэтому правильно нам с вами как можно быстрее этот законопроект рассмотреть, принять, самое главное - выработать решение", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании.

Он поручил первому вице-спикеру Госдумы Жукову и председателю комитета по экономической политике Максиму Топилину проработать этот вопрос совместно с другими профильными комитетами и правительством и выйти на принятие соответствующего решения.