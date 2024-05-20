Комитет Думы поддержал запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним, следует из карточки законопроекта в базе данных парламента.

Законопроект № 535408-8 группа депутатов внесла в палату в январе. Он предлагает ввести в действующее законодательство понятие "безалкогольный тонизирующий напиток" - безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе. Предлагается установить на федеральном уровне запрет розничной продажи энергетиков несовершеннолетним, также вводится запрет на их розничную продажу в упаковке объемом более 0,5 литра.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 21 мая. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 сентября 2024 года.