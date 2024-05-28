Дума ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Китаем по проекту научной лунной станции

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала межправительственное соглашение России и Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

Соглашение было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года. Оно "отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению стратегического партнерства России с Китаем, развитию российской космической деятельности, закреплению ведущей роли РФ в освоении космического пространства, включая реализацию работ по исследованию и использованию Луны", говорится в пояснительной записке к документу.

Задачей Международной научной лунной станции (МНЛС) там названо проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне".

Российско-китайское сотрудничество в создании и использовании МНЛС позволит повысить эффективность проводимых на станции исследований в связи со снижением затрат и позволит избежать потенциальных технических и финансовых рисков при реализации проектов по исследованию и использованию Луны, а также проводить подготовку научных сотрудников и специалистов, которые будут осуществлять реализацию научных космических проектов в будущем, указывается в сопроводительных документах.

Соглашение включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в рамках соглашения, правовой и физической защите имущества стороны, находящегося на территории государства другой стороны, а также определяет порядок таможенного регулирования.

Решения, предлагаемые законопроектом, будут способствовать достижению целей государственной программы "Космическая деятельность России", в том числе в части стимулирования развития технологического и кадрового потенциалов российской космической отрасли, отмечается в пояснительной записке.