Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от МКС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль "Прогресс МС-25" расстыковался с модулем "Поиск" российского сегмента МКС в 11:39 по московскому времени.

Планируется, что в 15:29 по Москве несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Космический грузовик "Прогресс МС-25" прибыл на МКС 3 декабря 2023 года, доставив на станцию около 2,5 т грузов.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-27" к МКС запланирована на 30 мая с космодрома Байконур.

Прогресс МС-25 МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко призвал усилить контрпропаганду в СМИ

Лукашенко призвал усилить контрпропаганду в СМИ

Что случилось этой ночью: вторник, 28 мая

США, Южная Корея и Япония назвали запуск КНДР спутника "серьезной угрозой миру"

Обострение палестино-израильского конфликта

Генсек ООН осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе

Генсек ООН осудил удар Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе

США и Япония осуждают запуск северокорейского спутника

США и страны Европы раскритиковали действия Израиля в Рафахе

США и страны Европы раскритиковали действия Израиля в Рафахе

Что произошло за день: понедельник, 27 мая

КНДР заявила о неудачной попытке запуска спутника

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

КНДР запустила ракету в сторону Желтого моря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });