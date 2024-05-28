Грузовой корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от МКС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль "Прогресс МС-25" расстыковался с модулем "Поиск" российского сегмента МКС в 11:39 по московскому времени.

Планируется, что в 15:29 по Москве несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Космический грузовик "Прогресс МС-25" прибыл на МКС 3 декабря 2023 года, доставив на станцию около 2,5 т грузов.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-27" к МКС запланирована на 30 мая с космодрома Байконур.