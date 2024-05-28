Общее собрание РАН: достижения и планы на будущее

Президент РАН Геннадий Красников (слева) во время общего собрания членов Российской академии наук Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве открылось Общее собрание Российской академии наук, оно посвящено 300-летию со дня основания РАН. Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Президент РФ поднял значение академии в жизни страны

Корр.: Хотя Общее собрание было посвящено 300-летию Академии, доклад фактически является отчетом о том, как проходит работа по восстановлению роли и авторитета Академии в жизни страны.

После небольшого экскурса в историю президент РАН подчеркнул, что "сегодня перед нашей страной стоят серьезные вызовы. Они требуют совершенно другого, нового подхода к управлению научными исследованиями". И пояснил, что "уже нельзя как раньше купить передовые технологии за рубежом, и Российская академия должна рассчитывать на свои силы".

Но для этого, судя по докладу, должна была быть поднята роль Академии в научно-методическом руководстве деятельностью научных институтов независимо от их ведомственной принадлежности. Что и было сделано, подчеркнул он, президентом России в его поручении от 6 мая 2024 года.

Это значит, продолжал он, что теперь "наши тематические отделения должны утверждать долгосрочные программы исследований научных институтов, а затем наладить их глубокий мониторинг".

Тематические отделения, продолжил он, также должны совместно с научными советами, высокотехнологичными компаниями, ведомствами формировать банк востребованных исследований.

"Надо добиться того, чтобы тематические отделения до конца этого года сформировали программы госзаданий для институтов на 2026 год. Необходимо также, чтобы все перспективные направления научных исследований были охвачены госзаданием. Там, где будет много заявок на одну тему, тематические отделения должны определить лучшие научные коллективы. Тем, кто не попал в это число, надо будет предложить в рамках лимитов по финансированию выбрать другие темы, еще не охваченные исследовательскими коллективами или же обратиться к банку востребованных работ", - сказал Красников.

Экспертная деятельность все так же важна

Президент Академии остановился далее на одной из важнейших сторон работы РАН - экспертной деятельности. Он сообщил, что количество экспертиз, которое выполняет Академия, стабильно растет. В 2023 году по сравнению с предыдущим годом оно увеличилось в 1,5 раза и достигло 75 тыс. экспертных заключений.

Причем Академия, подчеркнул Красников, проводила экспертизу даже правительственных дорожных карт. В связи с этим он отметил, что по-прежнему Академия будет стремиться, чтобы "экспертиза РАН была окончательной и не подлежала пересмотру другими ведомствами, как это было ранее".

Он сообщил, что в этом вопросе Академия "плотно работает со Счетной палатой".

В разделе "Экспертная деятельность" Геннадий Красников затронул и экспертизу школьных учебников, напомнив, что в 2018 году РАН перестала проводить экспертизу школьных учебников. Он с сожалением подчеркнул, что "это не пошло образованию на пользу".

Вопросы финансирования

Большое внимание президент РАН уделил проблемам финансирования научных исследований. Он сообщил, что "Академия наук предлагает правительству России увеличить финансирование фундаментальной науки в среднесрочной перспективе к 2027 году до 0,4% ВВП в соответствии с графиком. Это среднее значение расходов на фундаментальные научные исследования среди развитых стран и крупнейших стран с формирующимися рынками. В дальнейшем предлагается нарастить финансирование до уровня, сопоставимого с показателями стран лидеров научно-технологического развития.

Президент большое внимание уделил и той части программы фундаментальных научных исследований, которая посвящена проблемам обороны и безопасности государства. Это часть в общей программе фундаментальных исследований называется шестой подпрограммой: "Фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны страны и безопасности государства". Как подчеркнул Красников, она не финансировалась более 20 лет, "но в этом году финансирование существенно увеличилось, и мы планируем, что оно вырастет и в следующем году".

Коснулись изменения финансирования и социальной жизни членов Академии. В частности будет больше уделяться внимания вопросам здравоохранения не только в центре, но и в регионах, а с 1 января следующего года ежемесячные выплаты членам РАН увеличатся для академиков до 200 тыс. рублей, а для членов-корреспондентов - до 100 тыс. рублей.

Еще одна сторона жизни ученых не останется без внимания

Отдельно президент остановился на реакции Академии, "когда члены РАН оказываются в непростой жизненной ситуации". Он подчеркнул, что это является для Академии предметом пристального внимания".

"Особенно чувствительны сюжеты, где нашим ученым предъявляются обвинения в нарушении закона. Разумеется, причины такого рода дел разные, и очень важно сохранять в незыблемости принцип, заложенный в нашем законодательстве - принцип беспристрастного и объективного расследования. Однако это не значит, что мы наблюдаем за этим процессом со стороны. Хочу подчеркнуть, что каждый подобный случай прорабатывается лучшими специалистами в области права. Когда это возможно, мы оказываем нашим ученым правовую поддержку, помогаем с организационными вопросами, не оставляем без внимания тех, кто по незнанию или оплошности оказался в беде и сейчас оторван от научной работы. Хочу еще раз это подчеркнуть".

Достижения ученых в прошлом году

В конце доклада президент РАН ознакомил членов Общего собрания с научными достижениями прошлого года, затронув при этом успехи ученых во всех отделениях Академии.

В частности, речь шла о разработке вопросов полетов на Марс, создании новых приборов и лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями. Что касается медицины, то ученые-медики создали лекарственные препараты для лечения болезни Бехтерева. Аналогов этим препаратам, подчеркнул он, в мире нет, эта болезнь затронула почти четверть миллиона граждан России и 10 миллионов жителей планеты.

В сельском хозяйстве были выведены новые сорта мягкой озимой пшеницы.

Интересна работа российских ученых из Центра экономико-математического института и их китайских коллег. Совместно они разработали цифровой двойник мировой демографической системы. Эта демографическая модель затрагивает развитие почти 200 стран мира, она позволяет получать долгосрочные прогнозы численности населения и рассчитывать половозрастную структуру населения мира.

Геннадий Красников подчеркнул, что это лишь часть достижений в прошлом году.