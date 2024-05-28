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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Путин напомнил, что от переговоров по урегулированию отказалась украинская сторона

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В случае, если Украина готова возобновить переговоры, то пусть возвращается, Россия никогда от них не отказывалась, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных "дружков" и партнеров, которые говорят, что вот Россия отказывается от переговоров, тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет - мы не отказываемся, украинская сторона отказалась публично", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Он напомнил, что украинская сторона парафировала стамбульское соглашение, а потом отказалась от него. "С целью победить нас на поле боя. Не получается. Сейчас готовы, ну готовы - возвращайтесь. О чем речь?" - сказал Путин.

И продолжил: "Они хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали добровольно сами, исходя из своих хотелок, и представить это как консолидированную позицию мирового сообщества. Но не получится у них так".

По словам президента РФ, это говорит о том, что они не хотят договариваться, а "цепляются за то, чтобы еще и еще что-то получить и переломить ситуацию". "Не получается", - сказал Путин.

Также Путин заявил, что если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, то с ними удалось бы найти развязки конфликта.

В ходе пресс-конференции президента России спросили, как он воспринял слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего в качестве собеседников по украинскому кризису военных Украины.

"К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы давно бы завершили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению. Мы бы нашли развязки с Украиной, если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном", - сказал Путин журналистам.

Владимир Путин Украина Александр Лукашенко Белоруссия
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