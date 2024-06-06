Песков заявил об отсутствии оснований для начала переговоров РФ и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Никаких оснований для начала переговорного процесса с Украиной нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас нет никаких оснований для начала такого переговорного процесса. Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговоров. Мы продолжаем добиваться выполнения целей посредством СВО", - сказал Песков в интервью "Известиям".

При этом он отметил, что если бы речь о ведении переговоров с Киевом все-таки зашла, то на первый план вышел бы вопрос, с кем вести такой разговор. "Вот этот вопрос сейчас стоит в полный рост, и мы не видим на него ответа", - отметил пресс-секретарь президента РФ.