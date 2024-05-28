Открытое горение в свердловской Березовке ликвидировано

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - - Пожарные потушили открытый огонь в свердловской деревне Березовка, где сгорело десять частных домов, сообщила пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

На месте пожара ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.

Ранее сообщалось, что в свердловской деревне Березовка сгорели 10 домов, семь из них - жилые. В них проживали 13 человек. Один человек был спасен. Информации о пострадавших не поступало.

Причина пожара уточняется. По данным полиции, в момент ЧП в деревне был шквалистый ветер.