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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

В уральской деревне Березовка сгорели десять домов, семь были жилыми

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Артинском городском округе Свердловской области тушат крупный пожар в деревне Березовка, сообщили "Интерфаксу" в местной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Там сгорели десять домов.

"В Березовке все еще горит. Тушат сейчас. Эвакуировали одну бабушку. Пострадавших нет. Все дома (жилые - ИФ)", - сказал представитель ЕДДС.

Он подтвердил, что сгорели 10 построек, возгорание локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Причина пожара уточняется.

По предварительным данным полиции, из десяти сгоревших домов жилыми были семь, остальные - нежилые, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В момент ЧП в данном населенном пункте был зафиксирован шквальный ветер, который, возможно, послужил причиной быстрого распространения огня", - рассказал он.

По его словам, животные и автотранспорт не пострадали.

Горелых сообщил, что, помимо пожарных, на месте ЧП работают сотрудники полиции, которые помогают тушить огонь.

"Всего в деревне, по предварительным сведениям, проживает порядка 700 человек", - отметил Горелых.

Валерий Горелых МВД ЕДДС Свердловская область Березовка
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