Счетная палата выявила в Россельхознадзоре нарушения почти на 300 млн руб. в 2023 году

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Счетная палата, проверившая исполнение Россельхознадзором закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, выявила по итогам прошлого года нарушения на общую сумму 298,1 млн рублей, сообщается в пресс-релизе контрольного ведомства.

Большая часть нарушений касалась ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, они были устранены по итогам проверки.

Согласно пресс-релизу, в 2023 году Россельхознадзор не достиг плановых значений по доходам: в федеральный бюджет поступило 388,5 млн рублей, что в 2,7 раза меньше, чем прогнозировалось. "К основным причинам можно отнести мораторий на проведение плановых проверок, замену административного штрафа предупреждением в случае совершения правонарушения впервые, а также скидку, действующую при оплате штрафа в установленный срок", - говорится в пресс-релизе.

Расходы, как и в предыдущем отчетном году, ведомство исполнило практически в полном объеме - на уровне 99,9%, расходы по капвложениям - на 100%.