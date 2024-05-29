Минсельхоз РФ в 2023 году допустил финансовые нарушения на 363,3 млн руб.

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сумма финансовых нарушений, выявленных в Минсельхозе в 2023 году, составила 363,3 млн рублей, сообщается в материалах Счетной палаты по итогам проверки исполнения министерством закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

"В ходе проверки выявлено 12 фактов нарушений, из которых 6 нарушений устранено в ходе контрольного мероприятия, а также 7 недостатков. Общая сумма финансовых нарушений составила 363,3 млн рублей, фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено", - говорится в документе.

Наиболее значимыми являются нарушения при предоставлении межбюджетных трансфертов и осуществлении закупок для государственных нужд.

Согласно сводной бюджетной росписи (СБР) бюджетные ассигнования на предоставление в 2023 году межбюджетных трансфертов субъектам РФ составили 170 млрд 203,5 млн рублей (31,1% объема финансирования, предусмотренного министерству, - 547 млрд 153,4 млн рублей), кассовое исполнение составило 169 млрд 999,3 млн рублей, или 99,9% от СБР.

В частности, нарушения были допущены при предоставлении в 2023 году бюджету Воронежской области межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов (ИМБТ) в размере 317,8 млн рублей. Аналогичные нарушения были выявлены также в соглашениях о предоставлении межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам Приморского края и Сахалинской области.

Счетная палата отмечает, что установленные правила были нарушены и при предоставлении Чувашии федеральных субсидий на 51,1 млн рублей на стимулирование роста производства масличных культур. В целом в 2023 году с нарушением норм заключены соглашения, на основании которых предоставлены субсидии на стимулирование производства масличных культур бюджетам еще 33 субъектов РФ.

"Оценка эффективности использования ИМБТ, осуществленная министерством на основе установленных соглашениями (с регионами - ИФ) значений результатов, не отражает эффективность расходования бюджетных средств", - отмечает контрольное ведомство.

Согласно заключению Счетной палаты, выявлены нарушения и при выделении аграриям субсидий из федерального бюджета. Они коснулись 109 хозяйствующих субъектов.

В пресс-релизе Счетной палаты по итогам проверки также сообщается, что Минсельхоз ненадлежащим образом проводил оценку использования регионами субсидий на развитие мелиорации. "В результате не были установлены недостоверные сведения в отчетах ряда регионов, соответственно, требования о возврате средств им не направлялись. В ходе проверки нарушение министерством устранено", - говорится в пресс-релизе.

Контрольное ведомство также отметило, что в 2023 году Минсельхоз значительно перевыполнил план по доходам, перечислив в бюджет 7,5 млрд рублей - в 16,5 раза выше прогноза. Основная причина превышения - возврат остатков межбюджетных трансфертов по различным направлениям государственной поддержки.

По данным Счетной палаты, кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2023 год составило 545 млрд 683,9 млн рублей, что составляет 99,7% к СБР. Объем неисполненных бюджетных ассигнований - 1 млрд 469,4 млн рублей (0,3%), из них на субсидии (гранты в форме субсидии) приходится 70,8%, на межбюджетные трансферты - 13,8%, на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) - 13,5% основного объема неисполненных бюджетных ассигнований.