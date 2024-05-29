Что случилось этой ночью: среда, 29 мая

Пакет по изменению налогового законодательства внесли в правительство, Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ, в июне Украина получит новую партию снарядов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минфин внес в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства. Они предусматривают пятиступенчатую шкалу НДФЛ, повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также существенное изменение подхода к налогообложению МСП. Налоговый пакет Минфина даст около 2,6 трлн руб. в бюджетную систему в 2025 г.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Он действовал с 1992 года и предусматривал ограничение вооружения по пяти категориям (танки, бронированные машины, вертолеты и боевые самолеты, артиллерия).

- Сумма финансовых нарушений, выявленных в Минсельхозе в 2023 г., составила 363,3 млн руб., сообщила Счетная палата. В Россельхознадзоре выявили нарушения почти на 300 млн руб. Большая их часть связана с ведением бухгалтерского учета, они были устранены по итогам проверки.

- Украина в июне получит десятки тысяч снарядов калибра 155 мм в рамках чешской инициативы, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на неформальной встрече лидеров пяти стран ЕС в Праге.

- Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разрешение Киеву уничтожать объекты на территории РФ, с которых обстреливают Украину.