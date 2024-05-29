Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Что случилось этой ночью: среда, 29 мая

Пакет по изменению налогового законодательства внесли в правительство, Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ, в июне Украина получит новую партию снарядов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минфин внес в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства. Они предусматривают пятиступенчатую шкалу НДФЛ, повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также существенное изменение подхода к налогообложению МСП. Налоговый пакет Минфина даст около 2,6 трлн руб. в бюджетную систему в 2025 г.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Он действовал с 1992 года и предусматривал ограничение вооружения по пяти категориям (танки, бронированные машины, вертолеты и боевые самолеты, артиллерия).

- Сумма финансовых нарушений, выявленных в Минсельхозе в 2023 г., составила 363,3 млн руб., сообщила Счетная палата. В Россельхознадзоре выявили нарушения почти на 300 млн руб. Большая их часть связана с ведением бухгалтерского учета, они были устранены по итогам проверки.

- Украина в июне получит десятки тысяч снарядов калибра 155 мм в рамках чешской инициативы, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на неформальной встрече лидеров пяти стран ЕС в Праге.

- Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разрешение Киеву уничтожать объекты на территории РФ, с которых обстреливают Украину.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум
Военная операция на Украине

Украина в июне получит десятки тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Украина в июне получит десятки тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Макрон призвал позволить Киеву атаковать объекты в РФ, с которых обстреливают Украину

Макрон призвал позволить Киеву атаковать объекты в РФ, с которых обстреливают Украину
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заявил о непричастности к удару по безопасной зоне к западу от Рафаха

Израиль заявил о непричастности к удару по безопасной зоне к западу от Рафаха

Что произошло за день: вторник, 28 мая

Россиянам для въезда в Израиль с 1 августа потребуется электронное разрешение

Россиянам для въезда в Израиль с 1 августа потребуется электронное разрешение

Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об иноагентах

Путин заявил, что иностранный контингент на границе в зоне СВО будет в зоне поражения ВС РФ

Путин заявил, что, по предварительной оценке, легитимной властью на Украине остаются только Рада и ее спикер

Путин заявил, что, по предварительной оценке, легитимной властью на Украине остаются только Рада и ее спикер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });