Беспилотник сбит над Армавиром на Кубани

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над городом Армавиром Краснодарского края, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале в среду.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы", - написал Кондратьев.

Ранее Минобороны сообщило о том, что ночью ПВО сбила украинский дрон и семь снарядов РСЗО "Град" в Белгородской области.