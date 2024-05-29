ПВО сбила украинский дрон и семь снарядов РСЗО "Град" в Белгородской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об отражении террористической атаки с применением беспилотника и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в Белгородской области.

"Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО "Град" уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ночью в Белгороде и Белгородском районе была запущена, а затем отменена сирена ракетной опасности.