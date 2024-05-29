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Президент РФ поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать единую цифровую платформу в сфере туризма.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам состоявшегося 28 марта совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, опубликованном на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма", - говорится в документе.

Согласно документу, создание цифровой платформы подразумевает сбор, хранение, обработку и передачу данных об объектах показа, гостиницах, объектах общественного питания, работе экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, транспортно-логистических услугах.

Кроме того, платформа предусматривает "идентификацию, в том числе с применением единой системы идентификации и аутентификации и (или) единой биометрической системы, участников рынка туристских услуг, использующих указанную цифровую платформу, для повышения прозрачности и безопасности рынка этих услуг; сбор, хранение и обработку персональных данных, обезличенных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", и данных, полученных от акционерного общества "Национальная система платежных карт" и кредитных организаций в результате осуществления гражданами платежей в безналичной форме, а также доступ к этим данным; доступ к сведениям, размещенным на этой цифровой платформе, для создания программного обеспечения, позволяющего формировать, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные предложения о путешествиях (по запросам пользователей)".

Срок доклада об исполнении - до 1 сентября 2024 г., далее - один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин Михаил Мишустин
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