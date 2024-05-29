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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Правительству поручено расширить льготное кредитование инвестпроектов в туризме

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить расширение программы льготного кредитования инвестпроектов в туризме. Об этом сказано в перечне поручений, сформулированных по итогам состоявшегося 28 марта совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

"Обеспечить расширение программы льготного кредитования, направленной на реализацию инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристических кластеров, предусмотрев увеличение номерного фонда, создаваемого в рамках этой программы, не менее чем до 59 тыс. номеров, а также рост количества посетителей аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов, созданных в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, не менее чем до 23 млн человек в год", - говорится в поручении.

Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад о его выполнении он должен представить до 15 июня 2024 года.

Владимир Путин Михаил Мишустин
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